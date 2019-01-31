聯準會釋寬鬆訊號 亞股勁揚收高

（中央社香港31日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）示意可能放緩升息速度，這項消息令擔憂借貸成本的投資人終於鬆口氣，亞洲股市今天應聲勁揚。

法新社報導，股票交易商還繼續關注美國和中國的最高層級貿易談判。為期兩天的談判已於昨天登場，盼化解雙方持續多時的貿易戰。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，由於全球經濟成長出現困難，升息的理由「已有所減弱」。消息傳出後，美國股市爆出買氣。

鮑爾還說：「在這種環境下，我們認為要支撐經濟，最好的方法是今後要對政策做任何調整前，先耐心評估經濟展望。」

聯準會又說，他們可能放緩縮減持有證券的速度。這麼做將有助拉低利率。

MUFG聯合銀行（MUFG Union Bank）首席財政經濟學家拉普基（Chris Rupkey）表示：「鮑爾對市場說，我們聽到你們的聲音了，並已因此調整政策。」

拉普基還說，聯準會「在資產負債表方面也投降。因為他們表示，利率仍是制定政策的主要工具，但他們準備好若經濟和金融情勢需要，他們將調整資產負債表正常化的速度」。

美股昨天的漲勢滲透到今天的亞洲股市。東京和香港股市收盤勁揚1.1%，上海股市收高0.4%，因1月中國製造業採購經理人指數（PMI）略為改善。

新加坡股市今天收漲0.5%，威靈頓、孟買、雅加達和馬尼拉股市也全數收紅。但首爾和雪梨股市則收低。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080131