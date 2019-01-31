鼓勵銀行跨足海外 拓點無分行地區加速審查

（中央社記者田裕斌台北31日電）鼓勵本國銀行積極拓展海外據點，金融監督管理委員會修正本國銀行設立海外機構規定，對具有優良全球營運能力的本國銀行前往無分行地區拓點，加速審查。

金管會表示，只要是具有優良全球營運管理能力的本國銀行，擬前往尚無本國銀行分行的國家或地區申設分行，可優先加速審查，審查期限自現行的30個營業日縮短至25個營業日。

至於如何證明自家銀行「具備優良全球營運管理能力」，金管會則點出，需具備4大條件，包括：1.最近3年所屬海外分行、子行財務業務狀況。2.最近5年國外金融監理機關對所屬海外分行及子行評等、金融檢查結果、法令遵循情形，是否有受當地金融監理機關處分。3.最近3年金管會對所屬海外分行子行的評等情形，檢查缺失事項是否已完成改善或有無受金管會處分。4.其他可顯示具備優良全球營運管理能力的佐證資料。

金管會指出，本國銀行檢具相關申請書件提出申請時，應同時副知中央銀行，讓加速審核機制有效執行，且在申請設立國外分支機構時，也應同時副知中央銀行，縮短洽商中央銀行意見的時間。

金管會表示，本國銀行申請設立國外分支機構檢附的「可行性研究報告」及「營業計畫書」，增訂應載明事項，包括應就所擬前往申設海外據點與台灣經貿往來評估情形、當地人口、面積及國內生產毛額等可能影響營運的質化與量化層面因素分析，及應就提升總行的全球營運管理能力，包括對國外分支機構支援及人才養成，及該據點未來業務發展策略等提出具體計畫。（編輯：蘇志宗）1080131