基金業：經濟變化不大 聯準會轉鴿派沒必要

（中央社記者潘智義台北31日電）基金業者富達國際公司表示，美國聯準會1月會議維持基準利率不變，符合預期，但會後極為鴿派的聲明，令市場感到意外；這顯著的轉變可能沒那麼必要，因經濟前景並沒太大變化。

富達國際今天發布新聞稿指出，美國經濟前景似乎並不能完全支持聯準會的最新基調，政府停擺是暫時性事件，外部環境雖有減弱，但尚未到非常嚴重的地步，英國脫歐、美中貿易戰的風險基本上沒有惡化。

富達國際表示，自去年12月會議以來，金融環境實際上更加寬鬆，這顯然支撐了市場目前的風險情緒。

對經濟狀況的評估中，富達國際分析，聯準會政策目前並未做出重大改變，聯準會認為經濟成長穩健、就業市場強勁。同時，聯準會表明多項風險因素，顯示經濟不確定性正在上升，包括全球經濟成長持續放緩、英國脫歐等一系列政治風險、美中貿易不確定性、美國政府停擺及緊縮的金融環境等。

另外，聯準會指出通膨壓力趨緩，上升的風險已減弱。

富達國際評估，美聯準會對利率及資產負債表正常化的指引，已完全倒向鴿派，聯準會在這次聲明取消了「進一步採取逐步升息」的措辭，並強調未來會「保持耐心」，這為未來可能降息帶來喜訊。

同時，聯準會表明會將縮表的規模及進度調整納入選項，在這次會議中聯準會表示準備根據市場發展調整縮表計畫，也比市場普遍預期快了許多。

富達國際表示，聯準會這次轉向鴿派，將在今年末為聯準會帶來麻煩，因為經濟狀況很可能更需要升息，而非降息，但經濟發展態勢可能要等年中才有較明朗的能見度。（編輯：蘇志宗）1080131