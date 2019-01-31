兩大造船龍頭 南韓現代重工同意併購大宇造船

（中央社首爾31日綜合外電報導）世界最大造船商南韓現代重工已和政府達成協議，將收購世界第2大造船商大宇造船海洋工程公司的絕大多數股份。

世界前三大造船商皆為南韓公司，分別是現代重工（Hyundai Heavy Industries）、大宇造船海洋工程（Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering）和三星重工業（Samsung Heavy），然而造船業近年來因產能過剩和船價大跌而飽受衝擊。

大宇造船海洋工程處境特別艱困，數度接受政府紓困避免倒閉。政府紓困金額達數十億美元。

現代重工今天也宣佈，2018年淨虧損6330億韓元（新台幣174.6億元），並歸咎於鋼鐵成本升高及需求下降。

擁有55.7%大宇造船股權的公股銀行韓國產業銀行（KDB）說，現代重工已同意接手這些股份。

這項協議將進一步鞏固現代重工作為世界第一大造船商的地位，屆時全球市場占有率將超過20%。

韓國產業銀行幹部說，除非三星重工業出更高價，否則可望於3月做出最終決定。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1080131