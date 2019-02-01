聯準會穩健加財報亮眼 美股一月表現30年來最佳

（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國聯準會（Fed）日前一番暫不升息的鴿派言論，加上銀行與中小企業財報數字亮眼，美國道瓊工業指數一月漲幅達7.2%，寫下1989年以來最佳表現。

美股今天收盤漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌15.19點，或0.06%，收在24999.67點；標準普爾500指數上漲23.05點，或0.86%，收在2704.10點。以科技股為主的那斯達克指數上漲98.659點，或1.37%，收在7281.738點。

雖然美股今天漲跌互見，但道瓊工業指數與標準普爾一月漲幅雙雙寫下新紀錄。道瓊工業指數一月漲幅達7.2%，是1989年以來最佳表現；標準普爾也以7.9%漲幅，也寫下1987年以來最好紀錄。

華爾街日報（Wall Street Journal）分析，美國聯邦準備理事會日前的謹慎評論、勞動力市場走強，以及各項數據顯示溫和通貨膨脹，讓擔心美國經濟活動將急速放緩的投資人安心。

報導指出，儘管歐洲與中國經濟表現放緩讓全球經濟前景蒙上陰影，也對依賴貿易活動的跨國企業帶來影響，但從銀行到企業都樂觀預期美國消費需求依然強勁。

此外，短期與長期國債收益率差距，亦即收益率曲線，從12月的低點擴大，表明投資人對經濟前景更具信心。

花旗集團（Citigroup）對美國經濟意外指數，亦即衡量經濟數據是否超出預期的指標，最近2月內首度轉為正面。分析師認為，聯邦政府停擺的臨時解決方案與近期股市表現，應有助於消費者信心指數反彈。

但也有分析師擔心，海外經濟放緩可能會損及美國經濟表現，特別是美中貿易談判未能取得進展。

摩根資產管理公司（J.P. Morgan Asset Management）首席全球策略師凱利（David Kelly）就對全球經濟放緩感到擔憂：「有許多不確定因素，可能讓一切放緩。」（編輯：陳永昌）1080201