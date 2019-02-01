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印度失業率45年來最高 政府智庫：數據是草案

最新更新：2019/02/01 12:01

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度媒體披露政府拒絕批准的就業報告，失業率創下45年來新高，但印度政府智庫Niti Aayog昨晚說這份報告是草案，隨即遭已離職的統計單位負責人駁斥，強調它是定稿。

印度「商業標準日報」（Business Standard）昨天引述被印度政府拒絕批准的全國抽樣調查辦公室（NSSO）就業報告指出，印度2017年到2018年的失業率攀升到6.1%，是45年來最高的失業率。

印度政府相關部門對這項失業率數據，截至今天上午都沒有發表意見。

不過，政府智庫Niti Aayog副主席庫瑪（Rajiv Kumar）昨晚告訴印度媒體，媒體披露的只是就業報告草案，政府還在整理2018年7月到12月（兩季）的就業報告，將會在3月公布完整就業調查報告。

庫瑪指出，印度的經濟成長率持續高成長，就業率不可能表現不佳。

執政的印度人民黨（BJP）官方推特昨天推文以#FakeNews標籤影射「商業標準日報」報導的就業報告數據是「假新聞」，但庫瑪在針對上述就業數據發表談話時，沒有質疑這份報告數據的真實性，僅稱是尚未完成的草案。

「印度快報」（Indian Express）引述因政府拒絕批准全國抽樣調查辦公室就業報告，日前辭職抗議的印度國家統計委員會（National Statistical Commission）代理主席莫漢南（PC Mohanan）談話反駁庫瑪說，媒體披露的就業報告就是最終報告，而且這份報告不需要進一步批准。

莫迪2016年11月8日宣布廢除500盧比和1000盧比面額舊鈔後，被多數經濟專家批評政策魯莽缺乏配套，使市場金流萎縮，嚴重打擊以現金交易為主的中小企業和農村經濟，造成許多中小企業關門及失業潮。

在廢鈔政策後，印度政府一直沒有公布就業報告，媒體報導全國抽樣調查辦公室最近提交的年度就業報告，是廢鈔後印度的首份就業報告。

由於農村經濟惡化、失業率攀高等諸多因素影響，原本外界預測穩操勝券的莫迪政府，最近的民調顯示和反對黨陣營呈現五五波，昨天更有一份民調預測，莫迪領導的國家民主聯盟（NDA）在即將舉行的國會下院大選，無法保住過半多數席位。

因此，在這份就業報告被媒體披露後，無論數據是否正確，都已對莫迪尋求連任之路造成嚴重衝擊。（編輯：陳永昌）1080201

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