緬甸駐台代表拜會台水 討論淨水場工程

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）政府力推新南向政策，國營事業也積極投入。台水表示，緬甸駐台代表日前拜會台水，討論淨水場工程。台水說，台灣廠商對投資案有相當意願，未來雙方將針對細節再討論。

緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處代表妙鄧（ Myo Thet）率緬甸廠商WIN&WIN公司於1月24日拜訪台水，並提出緬甸勃固省（Bago）增設淨水處理設備及下游管線供水相關工程計畫。

緬甸人員表示，勃固省地區計畫蓋每天出水量4.16萬噸的小型淨水場，將分三階段投資新台幣約6.8億元，希望透過台水讓A-team廠商有機會至緬甸投資。

台水發言人武經文表示，台水與緬甸方初次會面，會中針對投資案討論、交換意見，台水會持續協助廠商接洽，台灣廠商有投資意願，雙方將就投資條件、細節再討論。

他說，在新南向國家中，台水及台灣水資源A-Team與印尼廠商對投資案有較深入的討論，最近也與緬甸代表初次會面，其他國家則是持續接觸中。

台水邀集台灣自來水相關業者共同組成A-Team，從工程規劃設計至工程施工，以水資源國家隊拓展新南向市場。台水表示，A-Team有能力投資興建相關建設，且價格上相較於美國、日本等國家便宜，在價格上有相對優勢。（編輯：林沂鋒）1080201