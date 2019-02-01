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春節防非洲豬瘟 海關增購8部X光檢查儀2日啟用

最新更新：2019/02/01 16:46

（中央社記者邱柏勝台北1日電）防範非洲豬瘟，海關春節期間不鬆懈，增派人力強化邊境防疫，對所有高風險入境旅客託運及手提行李實施檢查，並增購8部X光檢查儀，訂明天啟用，以因應春節旅運高峰。

財政部關務署表示，中國非洲豬瘟疫情已蔓延25省市，為避免非洲豬瘟經由小三通管道入侵台灣，總統蔡英文日前特別前往金門視察非洲豬瘟防疫措施，強調非洲豬瘟疫情有長期化趨勢，絕不容掉以輕心，也不能有僥倖心理，要有長期防疫作戰的心理準備。

為此，海關嚴陣以待，春節期間增派人力強化邊境防疫，對所有高風險地區入境旅客託運及手提行李實施檢查，如有查獲自非洲豬瘟疫區未申報夾帶豬肉製品者，將立即移送農委會防檢局裁處，經處新台幣20萬元以上罰鍰、且未現場繳清的外籍人士，將由內政部移民署遣返，請小三通及海空運入境旅客切勿攜帶豬肉製品等應施檢疫物品闖關，共同維護台灣農畜產業。

關務署表示，海關自民國107年1月1日至108年1月31日累計查獲未經檢疫豬肉及含有豬肉製品6849件、共1萬6077.78公斤，其中小三通旅客查獲795件、1538.7公斤。自107年12月18日違規罰鍰提高至20萬元後，高雄關駐金門海關與防檢局合作於今年1月7日、9日及10日陸續開出3件20萬元裁罰案例，善盡邊境把關責任。

關務署指出，為強化檢疫工作，海關已陸續增派30名人力支援桃園、高雄及松山機場行李檢查，並增購8部X光檢查儀，其中2部部署於桃園國際機場第二航廈，訂於今年2月2日啟用，以因應春節旅運高峰。

海關表示，在提高違規處罰、增補人力設備、全面執行檢查及強化防疫宣導等策進作為下，今年1月查獲未經檢疫豬肉及含有豬肉製品241件、292.78公斤，較去年12月查獲436件、728.3公斤明顯減少，強化邊境防疫力道已有具體成效。（編輯：郭萍英）1080201

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