沈榮津重申2025年前供電無虞 年後拜會地方

經濟部長沈榮津1日至經濟部記者室向媒體拜年，對能源議題，沈榮津重申已盤點到2025年供電無虞，他也將在年後親自拜訪新任地方首長，溝通能源等議題。中央社記者廖禹揚攝 108年2月1日

（中央社記者廖禹揚台北1日電）經濟部拍板核電廠不延役、核四不重啟，引發外界缺電疑慮，經濟部長沈榮津今天重申，目前盤點到2025年供電無虞，他也將在年後親自拜訪新任地方首長，溝通能源等議題。

經濟部昨天公布能源公投評估結果，決定既有核電廠不延役、核四不重啟，並配合反空污公投，今、明2年火力發電量各減1%，但2021年後評估在穩定供電前提下無法再續減。

對於外界解讀2021年起可能缺電，沈榮津今天向媒體澄清，2021年起火力發電量年減1%有困難，但若不再續減，按目前機組汰舊換新計畫期程評估，到2025年穩定供電無虞。

至於中國國民黨立法院黨團認為，經濟部應該召開能源政策會議公開評估，沈榮津表示，應先釐清開會目的為何，產業界最擔心的是穩定供電問題，按照既定期程盤點2025年前無虞，核電廠延役、核四重啟也都已說明客觀條件上的困難，目前沒有召開會議的規畫。

媒體問及，若發起核四重啟公投通過，經濟部該如何處理，沈榮津表示，最重要的是把問題講清楚，避免民眾被誤導，就像發電廠僅占空污來源1成，卻把所有空污都怪罪電廠，這並不公平，應該也要面對另外9成的空污來源。

沈榮津表示，年後規劃在立法院總質詢及經濟委員會開會空檔，親自南下拜訪各新任地方首長，「彼此看看有什麼需要合作的地方」，討論風電、所有電廠機組、工業區開發、地方產業發展等問題，「多交流多溝通」。（編輯：林興盟）1080201