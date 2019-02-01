新會期拚產創加碼 經長：準備好迎接景氣復甦

（中央社記者廖禹揚台北1日電）立法院新會期將在15日開議，經濟部長沈榮津今天表示，希望新會期通過產創條例修正草案，延長擴大租稅優惠，促進產業在景氣趨緩期間做好研發、人才準備，迎接下波景氣復甦。

立法院第9屆第7會期將在15日開議，沈榮津今天至經濟部記者室向媒體拜年時表示，新會期主要希望推動再生能源發展條例修正草案、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）相關修正草案及產業創新條例修正草案通過。

沈榮津提到，台塑企業總裁王文淵及廣達電腦董事長林百里昨天不約而同在自家尾牙上表示人工智慧（AI）是企業成長重要機會，台灣產業未來必須走高質化、AI，研發及人才培育是重要工作，所以產創條例修正才會就人才、研發加碼租稅優惠。

沈榮津說，美中貿易摩擦為新的一年景氣帶來許多不確定因素，利用這段景氣趨緩的時間，產業可以來準備人才培訓及升級轉型，迎接下次景氣復甦。

經濟部預告草案除將租稅優惠延長10年，也新增智慧機械、5G及人才培訓抵減項目，既有研發抵減則加碼5個百分點。不過，財政部長蘇建榮日前表示，雖同意產創納入智慧機械、5G兩抵減項目，但希望不要再擴大現有租稅優惠規模。

對此沈榮津表示，草案內容「本來就是要談」，經濟部是反映產業界期待，財政部則是從稅收考量，「我們都可以理解」，後續會進行協商，從支持產業帶來的效益及稅損取得平衡。（編輯：林淑媛）1080201