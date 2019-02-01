美中貿易談判樂觀 亞股多數收高

（中央社香港1日綜合外電報導）儘管美國和中國貿易談判沒有達成協議，但雙方語帶樂觀並且要在本月稍後安排更多的高層會談，投資人為此謹慎行事，亞洲股市今天多數收高。

法新社報導，備受矚目的美中貿易會談結束後，美國總統川普讚揚世界前2大經濟體美中會談獲得「巨大進展」，但也警告3月1日「硬期限」（hard deadline）仍然存在。屆時雙方若未達成協議，美國將上調中國商品的進口關稅。

川普政府2名高階經濟官員本月稍後將訪問北京。川普表示，他接著將與中國國家主席習近平會面，敲定最終協議。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示，雖然美中2天貿易談判最終沒有達成協議，但「對於明顯處於『無畏風險』情緒的市場來說，沒消息就是好消息」。

然而，亞股早盤衝高回跌，收盤時漲跌互見。

東京股市上漲0.1%；香港恆生指數下跌11.73點或0.04%，以27930.74點作收；上海綜合指數上漲33.66點或1.3%，以2618.23點作收；深圳綜合指數勁揚35.25點或2.77%，收在1309.99點。

至於亞洲其他股市，雪梨股市下跌0.03%，新加坡股市下跌0.05%，首爾股市收跌0.1%，馬尼拉、孟買、曼谷、雅加達股市收紅。（譯者：葉俐緯/核稿：嚴思祺）1080201