川普與郭台銘通話 富士康回心轉意續投資

（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）傳出富士康投資美國計畫生變後，美國總統川普已介入、並與鴻海集團董事長郭台銘通話，富士康今天發表聲明表示，正持續推動威谷科技園區打造第6代面板廠的計畫。

川普稍早也推文證實，他確實已與郭台銘通話，川普還說，富士康決定繼續推動投資計畫是「好消息」。

富士康投資美國生變的消息，在美國媒體掀起不少討論與批評，美國媒體CNBC今天報導，富士康正進行危機處理，而在川普介入、與郭台銘進行通話後，富士康投資美國的計畫有了不同說法。

根據CNBC，富士康在英文聲明中表示，公司與白宮進行「富有成效的討論」，川普與郭台銘也有了個人對話後，富士康正推動打造第6代面板廠，要成為威谷科技園區的核心設施。

富士康說，在威州當地的投資會是先進的生產設施，也會是區域的高科技創新中心。

富士康還指出，公司的決定是基於近來全面且系統性的評估，這有助於確定威州面板廠的投資計畫是適合的，而富士康進行評估之際，仍尋求擴大在威州的投資範圍，已遠超過原本的投資計畫，這是要確保富士康、員工、當地社區及威斯康辛州都能有長期成功。

聲明最後也說，富士康期待持續擴大在威斯康辛州及美國投資美國人才。

事實上，早在去年傳出富士康投資美國的並非10.5代的大尺寸面板廠、而是第6代工廠後，威州當地的密爾瓦基商業週刊 （Milwaukee Business Journal）就認為，富士康的工廠規模會較小、成本也更低。

CNBC則指出，儘管郭台銘和川普通話後，富士康的投資看似有所轉變，然而，富士康並未說明，這100億美元投資，究竟會創造哪種類型的就業機會。（編輯：徐睿承）1080202