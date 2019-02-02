鴻海證實郭台銘川普通電話 威州投資第6代面板廠

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海集團今天聲明證實，總裁郭台銘與美國總統川普已親自通過電話，集團將在美國威谷科技園區按計畫打造第6代面板廠。

鴻海今天舉行愛心歡樂嘉年華，郭台銘致詞表示，他昨天晚上有幸與美國總統川普通電話，他並透露，去年12月他也進美國白宮與川普深談，針對美中貿易和未來經濟廣泛交換意見。

郭台銘說，他昨天向川普承諾，未來投資威斯康辛州應用在自駕車與航太科技的LCD面板廠，也會積極投資美國人才。

鴻海今天發布聲明證實，郭台銘與川普已親自通過電話，且在公司團隊與美國白宮官方過去1年來富有成效的溝通後，集團將在威谷科技園區（Wisconn Valley Science and Technology Park），按計劃打造第6代面板廠。

鴻海指出，整個園區未來將作為當地的高科技先進製造中心、以及區域創新科技的樞紐。

鴻海表示，集團的決定是基於近期全面系統性的評估，確認最適合威州產業環境的TFT LCD面板技術。在評估結果的同時，也擴大集團在威斯康辛州的投資範圍，做為確保集團、員工、當地社區和威斯康辛州能共同取得長期成功發展。未來集團仍將持續擴大對美國以及威斯康辛州優秀人才的投資。

在投資項目上，鴻海日前表示，未來18個月內，集團規劃在威州設立LCD面板模組後段封裝、高精密成型、系統整合組裝等工廠，以及快速打樣中心協助新創企業測試人工智慧整合8K和5G生態系相關的硬體概念；此外，還包括研發中心、高效能資料中心、以及可讓員工在威谷科技園區工作的市鎮地區。（編輯：郭萍英）1080202