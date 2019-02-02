貿易談判結束2天 中國向美購買200萬噸大豆

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮經濟顧問柯德洛表示，美國和中國本週貿易談判「氛圍良好」；雙方談判結束才2天，中國就實現加購大豆承諾，國有企業向美國採購至少200萬噸大豆。

路透社報導，參與本次談判的白宮國家經濟會議（NEC）主席柯德洛（Larry Kudlow）昨天表示，針對諸如美國抱怨中方政策強制轉移技術等核心問題，中國提出的承諾遠比以往幾次會談更廣泛。

柯德洛告訴福斯財經新聞網（FBN），這次談判「氛圍良好，討論許多領域。雙方都比以往任何時候談得更詳細」。

柯德洛稍後告訴彭博電視（Bloomberg Television）：「我們還沒準備好把事情化為文字，我們距離那還有一段路要走。還有很多艱難工作仍擺在面前。」

中國國務院副總理劉鶴談判結束時告訴美國總統川普說，中國對美國的大豆採購量將增加500萬噸。彭博今天報導，國營中糧集團和中國儲備糧管理集團發布聲明說，兩家公司各自購買至少100萬噸美國大豆，以落實雙方領袖達成的共識。這些大豆將在4至7月交貨。

相關消息傳出，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆價格勁揚，3月期貨價格漲到去年6月中以來的最高點。去年7月初，中國對美國大豆課徵報復性關稅。

川普和中國國家主席習近平去年12月同意美中貿易戰休兵後，中國國有企業重返交易市場採購大豆，但數量有限，中方的新承諾也只讓購買的大豆量增加一倍。這遠低於2017年美國運往中國的3190萬噸大豆，分析師表示，可能永遠不會再出現這種水平。（譯者：葉俐緯/核稿：林治平）1080202