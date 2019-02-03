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日歐EPA上路 神戶牛等名稱將受保護

最新更新：2019/02/03 17:25
日本與歐盟經濟夥伴協定1日正式生效，雙方同意將如「神戶牛」等食品的品牌名稱，視為智慧財產加以保護。（圖取自Pixabay圖庫）
日本與歐盟經濟夥伴協定1日正式生效，雙方同意將如「神戶牛」等食品的品牌名稱，視為智慧財產加以保護。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社東京3日綜合外電報導）日本與歐盟經濟夥伴協定（EPA）1日正式生效，雙方同意將「產品地理標誌」（GI），例如「神戶牛」、「戈岡左拉（Gorgonzola）起司」等食品的品牌名稱，視為智慧財產加以保護。

日本經濟新聞報導，日本政府將從2019年度起，開始調查日本市面上有沒有食品模仿歐洲食品的品牌名稱，這是因為日歐EPA特別規定要保護雙方的GI。

GI包括日本知名的「夕張哈蜜瓜」、「神戶牛」、「特產松阪牛」、「八丁味噌」、「市田柿」、「三島馬鈴薯」、「西尾抹茶」等，都是連結生產地與食品的品牌名稱。

歐洲方面主要的GI包括「戈岡左拉（Gorgonzola）起司」等。

一旦市面上隨處充斥著模仿品，就可能導致這些食品的品牌價值下滑，所以日歐都同意把這些名稱當成智慧財產來保護。

日歐EPA裡，歐盟方面共有71項產品、日本方面則有48項產品，被指定為用高標準來保護的GI。

日本政府將委託民間企業進行為期一年的調查，看日本市面上有沒有使用不正當方式模仿知名品牌食品的情況，一旦發現就會要求業者注意。

歐盟方面也會調查有沒有侵害日本GI的情況，並在日歐EPA生效後3年內，相互確認上述情況，並訂下生效後7年內讓相關侵害事例減到零的目標。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080203

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