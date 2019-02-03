行動通訊產業組織GSMA 擬討論是否排除華為設備

（中央社巴黎/法蘭克福3日綜合外電報導）全球行動通訊系統協會（GSMA）建議會員討論，是否要把中國電信設備大廠華為（Huawei）排除在主要市場之外，引發電信商服務可能大倒退的憂慮。

路透社報導，歐洲聯盟消息人士表示，基於安全考量，歐盟執行委員會（European Commission）正在考慮實質禁止採用華為5G設備，建構歐洲聯盟下一代行動通訊網路。

GSMA發言人昨天告訴路透社，總幹事葛瑞德（Mats Granryd）已發函給各會員，建議把華為議題列入下次董事會的議程。

葛瑞德表示：「目前等候確認中。」

GSMA預定2月底利用世界行動通訊大會（Mobile World Congress）在巴塞隆納舉行之便，召開董事會。

包括美國和澳洲在內的一些西方國家，已限制華為參與下一代行動通訊網路建設，這些國家擔心華為設備可能暗藏「後門」可以截取使用者資料。

至於中國「情報法」要求企業和人民必須配合政府情報部門的工作，西方政府同感憂心。

華為年營收超過1000億美元，位居全球電信市場領導地位。

全球網路連結平台供應商評比中，華為位於領先者地位。（中央社製圖）

華為否認設備暗藏任何「後門」，華為以及創辦人任正非始終否認協助中國政府滲透外國網路取得情資。

許多電信商仰賴華為打造5G行動通訊網路，一旦實質禁止採用華為設備，將是歐洲電信業者保有競爭力的一大挫敗，也將連帶影響智能互聯工廠、自駕車和醫學科技的發展。

歐洲最大電信業者「德國電信公司」（Deutsche Telekom）已經表示，如果必須排除華為設備，他們推出新服務的計畫將會延後2至3年。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080203