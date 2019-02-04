壓歲錢不用怕亂花 建立正確理財觀念無價

（中央社記者邱柏勝台北4日電）每逢農曆春節，小朋友最期待領到長輩的壓歲錢，但父母怕小孩亂花，常會代為「保管」紅包。專家建議，父母應以「引導代替阻絕」，提前建立小孩正確理財觀念，或用壓歲錢替小孩建構保障。

銀行理財主管表示，學齡前幼童日常生活開銷幾乎都由父母支付，基本上沒有用錢機會。但若他們已經到了可溝通的年紀，當他們領到壓歲錢時，父母先不要急著替他們存起來，應該藉機告訴孩子「儲蓄」的重要性，並帶著他們一起去開戶，讓他們有「這筆錢是屬於他們」的自主權，並讓他們知道儲蓄可以產生利息的概念，

不過，理財主管亦表示，父母幫小孩存壓歲錢時，也可以留個一至兩成，讓小孩自己持有，並從「用錢」開始指導理財觀念。首先是協助建立記帳的習慣，當小孩知道自己口袋裡有多少錢，買東西後會剩下多少，他就會慢慢學習量入為出，也會分清楚哪些是自己最想要、最需要購買的東西。

「千萬不要怕小孩亂買東西。」理財主管說，這對一般父母來說確實不容易，但這是讓小孩學習資源配置的第一步。

「曾有客戶對我說，他有一次終於忍耐住，讓小孩自己去買喜歡的玩具，但後來小孩看上一個更想要的東西，卻因為錢不夠來找他，他便對小孩說，錢被你用完了，所以你要等之後發零用錢、有錢以後才能買。」以後小孩買東西前就會思考：這個東西是我最喜歡的嗎？反而成為一次成功的用錢觀念教育。

理財專家也支持這種做法，他表示，既然決定讓孩子自己運用壓歲錢，就應尊重孩子的消費決定，「小孩子因為年輕，可承擔的風險與錯誤較大，即使金錢運用上出了差錯，只要及時改正就好；且從錯誤中學習，印象會更加深刻」。

保險業者則建議，小孩一年當中拿到最多錢的時刻，就是春節期間領的壓歲錢，父母可善用這筆錢為小孩建構足夠保障，例如小孩容易感冒生病，甚至住院，此時買「實支實付」醫療險，有助減輕住院、看病時的醫療負擔，「取之於孩子、用之於孩子」。另外，若壓歲錢領得多，可替孩子規劃利變型壽險。

保險業者說，利變型壽險與一般壽險的不同之處在於，利變型壽險有「宣告利率」機制，當宣告利率愈高，保單價值準備金累積也會愈快，則保戶就有機會獲得回饋分享金。如此一來，父母不僅為孩子增添一份保障，還可提前替孩子籌措未來的教育基金，一舉數得。（編輯：林孟汝）1080204