去年大滯銷 刮刮樂今年4大狠招激買氣

（中央社記者田裕斌台北4日電）向來是刮刮樂超級旺季的農曆春節，去年出現高面額刮刮樂大滯銷，連面額新台幣2000元的「2,000萬開運發財金」批售率都降至9成，讓台灣彩券不得不在今年祭出狠招刺激買氣。

狠招一：百萬以上獎項增加去年刮刮樂以「2,000萬開運發財金」及「百萬年終獎金」各有200個、100個100萬元獎項為大宗，今年在「2,000萬超級紅包」調整獎金結構後，100萬元以上的大獎可望超過450個，其中，「2,000萬超級紅包」就有300個百萬大獎，去年底發行的「1,200萬大吉利」也有70個100萬元獎項，加上今年新發行的「1,000萬大贏家」，100萬元大獎就逼近400個。

此外，今年「2,000萬超級紅包」有3個2000萬元、「1,200萬大吉利」有3個1200萬元、「1,000萬大贏家」有1個1000萬元，千萬元以上獎項也有7個；至於200萬元、300萬元、500萬元的頭獎個數今年也高達55個，讓今年大獎增加不少。

與大樂透簽中「春節大紅包」的機率不到萬分之0.15相比，「2000萬超級紅包」刮中100萬元的機率約是萬分之7.5，若以百萬元為目標的彩迷，刮刮樂讓你夢想成真的機率比起「春節大紅包」高出許多。

狠招二：刮刮樂熱賣款精銳盡出台彩今年在農曆春節期間推出的刮刮樂款式，除了過去的年節限定款「2,000萬超級紅包、1,200萬大吉利」、100%中獎率的「金豬獎」之外，特地將固定暢銷的款式都集中在年節齊發，包括100元的「超速777」、200元的「超級777」及300元的「金麻將」，想一網打盡各種類型彩迷。

根據台彩揭露的銷售資訊，這3款刮刮樂幾乎可說是不敗款，以「超級777」為例，自2014年發行以來，連5年批售率都超過9成，連在5月向來是刮刮樂的淡季也不例外，2016年起開賣的「金麻將」至今發行3次，批售率都是100%，還曾讓台彩在1年中發行2次搶錢。

狠招三：首款中獎必贏錢的刮刮樂上市，去年農曆春節面額500元以上的刮刮樂滯銷，震撼台彩高層，主因之一就是彩迷開始重視「贏錢率」，尤其是一張2000元的刮刮樂，最低獎項只有1000元，對彩迷而言雖然中獎，但實際上仍賠了1000元，沒有中獎喜悅。

台彩今年首度推出「1,000萬大贏家」，主打的就是「贏錢率」，雖然比起同樣面額1000元的「1,200萬大吉利」中獎率低了不少，但只要中獎，獎金一定比成本1000元多，希望藉此挽回彩迷信心。

不過，台彩對於新產品仍處於試水溫階段，「1,000萬大贏家」發行量僅20億元，比「1,200萬大吉利」的35億元少，且頭獎1000萬元僅1個，若獲得彩迷熱烈反應，明年應會有更多講求「贏錢率」的產品問世。

狠招四：不只刮獎金 還可刮賓士台彩今年2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」刮刮樂除了維持去年3個2000萬元的頭獎，還新增5個二獎，可得200萬元加1台價值158萬元的賓士（Mercedes Benz）A180，等於抱走358萬元，尤其是賓士車獎項是台彩動用行銷預算特別加碼，並未使用到刮刮樂的彩池，若計入賓士車加碼的790萬元，今年的2000元刮刮樂，堪稱歷年來最有誠意。（編輯：蘇志宗）1080204