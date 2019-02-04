這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
從諧星到雞長 脫線人生舞台下更精彩
地方

從諧星到雞長 脫線人生舞台下更精彩

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

零廢棄生活 夫妻一個月垃圾僅104克
生活

零廢棄生活 夫妻一個月垃圾僅104克

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
春節大樂透加碼
台灣彩券每年一度的重頭戲春節加碼登場，今年加碼總金額新台幣8億元與去年相當。
新聞專題
春節大樂透加碼2/7

去年大滯銷 刮刮樂今年4大狠招激買氣

最新更新：2019/02/04 10:45
台灣彩券日前在台北舉辦「春節買彩券 迎財大三元」投注站造勢活動，邀請賀歲片「大三元」監製澎恰恰（前左2）、演員嚴正嵐（右2）、吳承洋（後左）、彭宸昊（皮皮）（右）擔任彩券行一日店長，現場購買彩券和刮刮樂試手氣，與台彩總經理蔡國基（左）一起宣傳春節加碼活動。（中央社檔案照片）
台灣彩券日前在台北舉辦「春節買彩券 迎財大三元」投注站造勢活動，邀請賀歲片「大三元」監製澎恰恰（前左2）、演員嚴正嵐（右2）、吳承洋（後左）、彭宸昊（皮皮）（右）擔任彩券行一日店長，現場購買彩券和刮刮樂試手氣，與台彩總經理蔡國基（左）一起宣傳春節加碼活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北4日電）向來是刮刮樂超級旺季的農曆春節，去年出現高面額刮刮樂大滯銷，連面額新台幣2000元的「2,000萬開運發財金」批售率都降至9成，讓台灣彩券不得不在今年祭出狠招刺激買氣。

狠招一：百萬以上獎項增加去年刮刮樂以「2,000萬開運發財金」及「百萬年終獎金」各有200個、100個100萬元獎項為大宗，今年在「2,000萬超級紅包」調整獎金結構後，100萬元以上的大獎可望超過450個，其中，「2,000萬超級紅包」就有300個百萬大獎，去年底發行的「1,200萬大吉利」也有70個100萬元獎項，加上今年新發行的「1,000萬大贏家」，100萬元大獎就逼近400個。

此外，今年「2,000萬超級紅包」有3個2000萬元、「1,200萬大吉利」有3個1200萬元、「1,000萬大贏家」有1個1000萬元，千萬元以上獎項也有7個；至於200萬元、300萬元、500萬元的頭獎個數今年也高達55個，讓今年大獎增加不少。

與大樂透簽中「春節大紅包」的機率不到萬分之0.15相比，「2000萬超級紅包」刮中100萬元的機率約是萬分之7.5，若以百萬元為目標的彩迷，刮刮樂讓你夢想成真的機率比起「春節大紅包」高出許多。

狠招二：刮刮樂熱賣款精銳盡出台彩今年在農曆春節期間推出的刮刮樂款式，除了過去的年節限定款「2,000萬超級紅包、1,200萬大吉利」、100%中獎率的「金豬獎」之外，特地將固定暢銷的款式都集中在年節齊發，包括100元的「超速777」、200元的「超級777」及300元的「金麻將」，想一網打盡各種類型彩迷。

根據台彩揭露的銷售資訊，這3款刮刮樂幾乎可說是不敗款，以「超級777」為例，自2014年發行以來，連5年批售率都超過9成，連在5月向來是刮刮樂的淡季也不例外，2016年起開賣的「金麻將」至今發行3次，批售率都是100%，還曾讓台彩在1年中發行2次搶錢。

狠招三：首款中獎必贏錢的刮刮樂上市，去年農曆春節面額500元以上的刮刮樂滯銷，震撼台彩高層，主因之一就是彩迷開始重視「贏錢率」，尤其是一張2000元的刮刮樂，最低獎項只有1000元，對彩迷而言雖然中獎，但實際上仍賠了1000元，沒有中獎喜悅。

台彩今年首度推出「1,000萬大贏家」，主打的就是「贏錢率」，雖然比起同樣面額1000元的「1,200萬大吉利」中獎率低了不少，但只要中獎，獎金一定比成本1000元多，希望藉此挽回彩迷信心。

不過，台彩對於新產品仍處於試水溫階段，「1,000萬大贏家」發行量僅20億元，比「1,200萬大吉利」的35億元少，且頭獎1000萬元僅1個，若獲得彩迷熱烈反應，明年應會有更多講求「贏錢率」的產品問世。

狠招四：不只刮獎金 還可刮賓士台彩今年2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」刮刮樂除了維持去年3個2000萬元的頭獎，還新增5個二獎，可得200萬元加1台價值158萬元的賓士（Mercedes Benz）A180，等於抱走358萬元，尤其是賓士車獎項是台彩動用行銷預算特別加碼，並未使用到刮刮樂的彩池，若計入賓士車加碼的790萬元，今年的2000元刮刮樂，堪稱歷年來最有誠意。（編輯：蘇志宗）1080204

地機族
請繼續往下閱讀