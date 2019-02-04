嘉聯益傳年節大規模裁員 桃園勞動局開工要查

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）蘋果軟板天線供應商嘉聯益驚傳大規模裁員，桃園市政府勞動局今天表示，嘉聯益回報是員工統一填表格引起誤會，並未逼迫員工簽自願離職單，勞動局決定在11日開工後介入調查。

媒體報導，蘋果軟板天線供應商嘉聯益科技公司驚傳裁員風波，有員工爆料觀音廠已停工超過2週，資方還逼迫近200名員工在農曆年前簽下自願離職單，意圖規避資遣費，引發員工強烈不滿。

勞動局表示，市府接獲嘉聯益資遣通報，分別在1月29日及31日資遣員工36人及23人；對於逼迫員工簽自願離職單的控訴，嘉聯益說，是員工在統一填表作業時，針對離職、退休及資遣3個選項，誤以為公司要求簽自願離職單造成誤會。

勞動局目前雖暫時接受嘉聯益公司的說法，但勞動局表示，在11日開工日後仍將派人前往嘉聯益科技公司介入調查，若員工爆料屬實，確有簽署自願離職單，公司未依規定資遣及給付資遣費等情事，市府將依違反勞基法規定重罰。

嘉聯益公司除否認大規模裁員及逼迫員工簽自願離職單。嘉聯益公司表示，觀音廠確稼動率確實不高，才會調整人力，並強調正職員工資遣或轉出一定會按照勞基法規定，觀音廠這波資遣員工約20至30人，近期市況不佳，調整人力也是不得已。（編輯：方沛清）1080204