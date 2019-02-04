春節詐騙集團不休息 金管會：留意三角詐騙新手法

（中央社記者邱柏勝台北4日電）農曆春節將屆，各行各業開始放年假，但詐騙集團全年無休，春節前夕更是「趕業績」，利用民眾過節、警戒心鬆懈時詐騙。金管會提醒民眾，小心近年興起的「三角詐騙」，新年才能諸事順心。

金管會表示，春節前後通常詐騙案件較多，歹徒除利用詐騙電話、LINE通訊軟體及臉書（Facebook）等方式誆騙民眾交付財物，或以提供退款或解除分期付款為由，引導民眾至自動櫃員機（ATM）進行轉帳。

近年也出現新興的詐騙手法，詐騙集團可能利用春節商機進行三角詐騙，一方面假冒賣家，讓不知情的買方將貨款匯入真實賣家帳戶，再向真實賣家宣稱已交付貨款，趁機取走貨物。

因此，金管會提醒民眾，春節期間應提高防騙意識，切勿輕信陌生人士來電，且ATM僅能進行轉帳及提款，並無退款及解除分期付款的功能，民眾若接獲疑似詐騙電話或訊息，請勿任意提供個人資料，並請立即撥打165反詐騙專線或110審慎查證。

金管會也提醒民眾，從事網路交易需謹慎，應選擇安全有保障的網購平台，交貨方式可採面交或貨到付款方式，且不輕易將個人帳戶及隱私資料提供他人，新的一年才能諸事順心。金管會亦將持續與警政機關合作，保障民眾財產安全。

另外，為瞭解春節期間各銀行ATM運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會今天上午9時至10時，分別在台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及金門縣等9縣市，實地抽測金融機構ATM運作情形。

金管會指出，經測試10家金融機構分行所設置ATM，除有一家銀行的金門分行ATM無現鈔及客服不順暢，已請銀行儘速改善外，其他被抽測的銀行均能順利提領現金，該ATM所標示的客服電話亦有專人接聽，運作順暢。

金管會表示，金融機構於春節期間的金融服務因應措施，包括ATM全年不休息、支付工具不放假、電子銀行不中斷，及金融客服不打烊。由於春節假期較長，金管會也提醒各金融機構，應確保ATM補鈔順暢， 客服及ATM服務不中斷，使民眾安心過好年。（編輯：蘇志宗）1080204