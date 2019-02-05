科技殺菌還可作肥料 有機蔬果增產又健康

（中央社記者張建中新竹5日電）現代人講求健康養生，農作物栽種也講究天然，工研院研發農業科技，符合「天然有機」趨勢，讓作物生成得更好，還有殺菌及分解殘留農藥功效。

工研院「沼渣有機質肥料」及「沼渣菇蕈栽培基質」技術，將來自豬的排泄物經厭氧醱酵產生沼氣後的殘渣，即所謂的「沼渣」，透過配方調控製成有機肥料及菇蕈太空包基質；目前已使用小白菜、白蘿蔔、玉米、番茄、美濃瓜等15種以上作物的基肥或追肥驗證，不僅能增加產量，蔬果成長發育也更好。

此外，工研院團隊也嘗試將沼渣添加進栽培菇蕈的太空包中，發現沼渣太空包種植杏鮑菇的走菌速度更快，比起沒有加沼渣種植杏鮑菇的產量多出14%，還可降低太空包成本。

工研院開發的微奈泡臭氧水生成裝置，則是利用紫外線光源產生高濃度臭氧，與水高壓下混合，再將混合物流出，獲得微奈泡臭氧水。

微奈泡臭氧水具有殺菌及分解殘留農藥功效，可應用於植栽病蟲害防治、溫室空間、管路系統殺菌，及植栽採收前的葉面殘留有機物與農藥分解，採收後及運送期間的保鮮、防霉處理等。

經與多家農園溫室業者合作，發現對草莓的炭疽病菌、大腸桿菌、白色念珠菌及蘭花鐮孢菌等具殺菌功效。

工研院這套微奈泡臭氧水裝置可供應大面積農場使用，還可調控濃度及進行流動式或噴灑式殺菌，頗具便利實用性。（編輯：黃國倫）1080205