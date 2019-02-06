直播記者會壓力超大 翁柏宗拚命做功課

（中央社記者劉麗榮台北6日電）早在內閣掀起直播風潮前，NCC的直播記者會已行之有年。操著一口台灣國語的發言人翁柏宗，從緊張吃螺絲到與媒體激烈討論也面不改色，靠的是拚命做功課，不求口才好但講話實在。

國家通訊傳播委員會（NCC）每週的例行記者會由翁柏宗轉述會議結論並接受媒體「拷問」，碰到重大議題，記者提問不但踴躍且尖銳，翁柏宗得頻頻接招，見招拆招，他坦言，直播壓力超大，因為「講出去的話就收不回來」。

8年前從南區監理處長調任NCC主任秘書，後出任副主委兼發言人職務，翁柏宗受訪時表示，從第一線執行人員變成政策制定單位，轉變相當大，對於繁雜的會內業務幾乎是從頭學起，「假日都在看書、做功課」，才有辦法答覆記者的提問。

工程出身的翁柏宗，自嘲口才不好，用字遣詞無法論述得很精準，不是講得超過就是過於直白，容易得罪人。他找來有法律背景的幕僚，協助了解各項議題與法條重點，拿捏尺度之餘，也討論如何用淺顯易懂方式闡述NCC業務。

舉例來說，NCC先前公布有線電視分組付費方式，翁柏宗與幕僚想到以「清冰」比喻新台幣200元的基本頻道，而消費者有權選擇「配料」，包括單頻單選或其他付費組合，比起死板地說明規範內容更容易讓民眾了解。

幕僚觀察，翁柏宗一開始進行直播時，非常緊張，常吃螺絲，對不熟悉的法律或業務內容須花較多時間思考如何回答，越來越熟悉後，現在已能因應自如。

經過兩年多的直播訓練，翁柏宗似乎也找出自己的風格，「不用講得很好聽，就實實在在講」，講話帶有台灣國語腔的翁柏宗說，那就是一種真性情。

現在每次直播，幕僚還是會陪同，碰到棘手問題，幕僚在後面稍微「打pass（暗號）」，翁柏宗會意過來後，通常能順利度過難關。

北漂8年，翁柏宗平時上班是檯面上人物，下班回家則刻意保持低調，有時被眼尖鄰居認出「昨天好像有在電視上看到你耶」，他會裝傻回應：「你可能認錯了吧。」

各部會發言人皆然，休假也必須保持手機暢通，沒有真正的下班時間。翁柏宗說，他的放鬆方式是爬山，讓自己沉澱，思考工作上的問題，「通常爬完山，問題也想通了」。（編輯：林孟汝\林沂鋒）1080206