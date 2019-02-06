迎豬年 豬年生肖郵票夯

（中央社記者潘智義台北6日電）豬年來臨，郵幣業者說，豬年郵票主要就是應景，雖然在集郵市場的價格不貴，卻是台灣少數已發行第5輪的生肖郵票。

郵政總局此次發行的豬年郵票包括面額新台幣6元、13元郵票，以及面額15元的小全張。

牯嶺郵幣社負責人李芳章說，台灣第一次發行12生肖郵票是雞年郵票，接下來就是狗年、豬年生肖郵票，只有這3種生肖郵票發了第5輪，但台灣發行的生肖郵票當中，卻只有首次發行的雞年郵票較受集郵市場青睞；中國則是首發的猴年郵票最值錢，其他生肖郵票價格都不高。

李芳章指出，台灣以豬為主題的郵票，主要就是12生肖的豬年郵票，生肖郵票都是前一年底之前發行，迎接來年的生肖主題，台灣自民國57年（1968年）12月首次發行生肖郵票，目的就是配合民國58年農曆新年生肖屬雞的雞年郵票，民國59年12月則是首次發行豬年郵票，迎接民國60年的豬年。

他說，在華人世界裡，12生肖豬年郵票是相當應景的郵票，但也只有這個時機以豬為主題的郵票較受矚目，台灣集郵市場的豬年郵票價格不高，民國59年首發的豬年郵票包括面額0.5元、4.5元一套兩張，市場行情最高也不過幾十元。

他直言，民國107年12月發行，迎接108年豬年的生肖郵票，目前在郵幣社購買價格也只比郵局略高，就算是營業電費開銷吧。

不過，他強調，雖然在郵局可採零售方式購買的豬年小全張價格並不高，但郵局發行的新年郵冊才有的獨特豬年小全張郵票款式，因不能零售，必須購買整套新年郵冊才能取得，所以這款郵票在集郵市場的價格相對較高。

另一方面，阜康郵幣中心負責人王鵬程強調，民國80年左右集郵市場熱絡，但郵政總局卻為了讓人人都買得到新郵票，一下子將單一郵票發行量大幅提高，大增至1000萬套以上，因發行量太大，加上後來景氣下行，集郵市場的價格就崩跌，雖然現在郵政總局新郵票發行量降至100萬套左右，但集郵市場已盛況不再。

王鵬程說，新郵票發行量應降至40萬套以下，否則隨便買都買得到，不稀奇有誰會有興趣收藏。（編輯：張良知\林沂鋒）1080206