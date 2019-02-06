智慧運動系統當教練 春節健身又有趣

（中央社記者張建中新竹6日電）農曆春節免不了大魚大肉，很多人擔心過個年身材走樣，工研院衍生公司宇康醫電推出的智慧健身房系統，能夠模擬運動場景，還能控制強度，讓運動健身不過量又有趣。

宇康醫電的智慧健身房系統一方面可以模擬戶外場景，讓跑步機、飛輪與划船機的使用者能有身歷其境的臨場感，也可將頭像投射到螢幕畫面，增加運動健身的趣味性。

透過感測器，系統可以監測使用者心率，讓專業的教練即時得知使用者運動狀況，給予適時協助；最後系統還會產出運動報告，提供統計數據。

智慧健身房系統同時具有體適能評估功能，藉由影像辨識、動作偵測和運動醫學常態模型分析，判讀使用者身體狀態，針對高血壓等慢性病患者，適當調整運動強度，避免運動傷害。

宇康醫電是中強光電的子公司，技轉工研院的運動健康指引服務系統與技術，團隊成員大半來自工研院，目前擔任宇康醫電資深處長的盧東宏便曾任工研院服務系統科技中心健康照護服務組副組長。

有別於工研院時期的系統主要藉由虛擬教練引導，增加民眾運動的意願，提供的互動運動項目以有氧運動及太極拳等養生運動為主，宇康醫電推出的系統則主打智慧健身房與醫療照護。

宇康醫電的智慧健身房系統目前已成功導入台北2家健身房，並鎖定中國醫院、診所，期能分食當地小區智慧健身房市場商機。（編輯：林沂鋒）1080206