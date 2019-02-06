歐日經濟夥伴協定2月生效 乳酪葡萄酒輸日

歐洲聯盟（EU）與日本經濟夥伴協定（EPA）2月生效，受惠這個世界最大規模的貿易協定，歐洲乳酪進軍日本，圖為阿姆斯特丹國際機場內隨處可見的乳酪攤位。（資料照片）中央社記者唐佩君攝 108年2月6日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾6日專電）歐洲聯盟（EU）與日本經濟夥伴協定（EPA）2月生效，受惠於這個世界最大規模的貿易協定，歐洲乳酪、葡萄酒進軍日本，台灣民眾春節假期遊日時或許就能見到。

經過多年談判，歐盟與日本終於在2018年簽署經濟夥伴協定，並自今年2月1日起實施，在歐盟28個會員國（包括英國）支撐下，這個協定所涵蓋的經濟體達到全世界國內生產毛額（GDP）1/3，人口逾6億人，被稱為世界最大規模的貿易協定。

根據協定，歐盟將廢除日本商品約99%品項的關稅，包括協議生效後第8年起，將廢除對日本汽車課稅，且協議一生效就立刻廢除對汽車零件的關稅。

日本也對歐盟9成以上商品廢除關稅，包括乳酪、葡萄酒、巧克力及肉類等歐洲競爭力強的產品將逐年降低關稅；但日本稻米產業仍將受保護。

雙方還承諾開放服務市場，尤其是金融服務、電信、電子商務和交通等領域。

歐日經濟夥伴協定最大亮點，可說是互相開放日本汽車與歐洲乳酪，日本開放乳酪市場雖然引發國內酪農業反彈，但消費者是最大受惠者，選擇更多，價格更便宜。

歐洲是乳酪製品大本營，根據歐盟統計，2017年境內共生產1020萬噸乳酪，德國，法國、義大利、瑞士、荷蘭及西班牙都是重要的乳酪生產國，荷蘭阿姆斯特丹機場裡到處有乳酪專賣店，讓人目不暇給。

乳酪種類上千種，除了質地硬軟之分外，軟乳酪又有布里（Brie）、庫隆米耶（Coulommier）、卡門培爾（Camembert）、拉可雷特乳酪（Raclette），雖然都是乳酪，但除了種類不同，熟成時間不同，味道也有差異。

此外，還有氣味強烈的藍紋乳酪，常會嚇跑初試者，但這獨特發酵味卻吸引許多老饕搭配各種料理食用。歐洲人食用乳酪時，搭配葡萄酒是經典，甚至特定乳酪要搭配特定款葡萄酒，方法非常多樣。

日本媒體報導，日本商界因應經濟夥伴協定生效已開始調整營運策略，有的超市連鎖店公司大幅擴展葡萄酒和乳酪櫃檯，增加種類和數量，產地則主打法國和義大利。台灣民眾若在春節遊日或許會看到更多的歐洲農產品。（編輯：郭中翰）1080206