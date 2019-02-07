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過年玩線上遊戲 隱藏地雷不可不知

最新更新：2019/02/07 10:15

（中央社記者范正祥台北7日電）新春假期，線上遊戲成為熱門娛樂，行政院呼籲消費者，不要因沉迷遊戲花費過高，或忘記與家人的互動，還要避免可能衍生的消費爭議。

行政院指出，線上遊戲等APP費用除可使用信用卡支付外，也可以併入手機門號的電信帳單代付，消費者在玩遊戲的過程中，不知不覺購買許多寶物或道具，等到1、2個月後收到信用卡或電信門號帳單，才發現累積的費用遠超出預期。

根據行政院消費者保護處統計，近年各直轄市、縣市政府受理消費者申訴及調解案件，線上遊戲類申訴案件數持續居高不下。

為避免消費爭議，行政院提醒，如果只玩免費遊戲，沒有APP內購買需求，除妥善保護Google Play或Apple ID與密碼等資料外，建議不要輸入付款資料，或將行動設備帳戶設定為購買任何內容均需通過驗證或開啟取用限制。

另外，下載線上遊戲等APP，應確實瞭解費率、隱私權條款及遊戲管理規則等規範。

同時行政院也建議，消費者或家中孩童玩線上遊戲，每半小時休10分鐘，以保護眼睛。

行政院表示，如發生孩童誤觸購買線上遊戲等APP商品，建議儘速連結Google Play或App Store網站瞭解退款政策並提出申請。如果發生帳號被盜用消保處提醒消費者，應於第一時間通知遊戲公司，經遊戲公司查證後，可暫停該帳號使用權限，並更換新帳號或密碼給消費者。（編輯：林淑媛）1080207

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