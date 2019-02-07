德研究：全球掛牌電動車首度超過200萬輛

（中央社記者林育立柏林7日專電）根據德國汽車業專家的統計，去年全球掛牌的純電動車和油電混合動力車首度超過200萬輛，尤其中國、美國和荷蘭呈現高度成長。

根據德國汽車管理中心（Center of Automotive Management）日前發佈的電動車產業年度報告，中國是世界第一大電動車市場，去年一共賣出120萬輛電動車，較前一年成長62%，而且95%都是國產品牌。

受惠於特斯拉（Tesla）入門車款Model 3上市，排名第二的美國，掛牌數在去年也成長了86%，達36萬輛。

挪威靠開採原油致富，卻也是最積極推動電動車的歐洲國家，除了租稅獎勵，政府還在全國廣設充電樁，讓車主免費停車和充電。

挪威去年一共賣出了7萬3000輛電動車，比德國、英國和法國都多，在歐洲名列第一，等於每兩輛掛牌的新車就有一輛是電動車。

荷蘭也透過各種獎勵方式，鼓勵民眾購買電動車，去年有2萬7000輛掛牌，數量是前一年的3倍。

繼去年的210萬輛後，汽車管理中心的負責人布拉澤爾（Stefan Bratzel）預測，今年全球掛牌的純電動車和油電混合動力車可望達270萬輛。

德國豪華車廠戴姆勒（Daimler）和奧迪（Audi）今年將推出新款的電動車，布拉澤爾因此預測，德國的電動車市場今年將成長33%，達9萬輛。

不過，他強調，從2020年開始，德國和歐盟電動車的掛牌數才會顯著增加。（編輯：高照芬）1080207