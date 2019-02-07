華航機師隨時準備罷工 政院：全力維護消費者權益

因應華航機師可能隨時準備發動罷工，行政院7日表示，交通部已協助重啟勞資協商，行政院隨時都在掌握最新進度，絕對維護旅客消費者行的權益不受影響。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北7日電）桃園市機師工會今天發布新聞稿，華航機師即刻隨時準備發動罷工。行政院表示，交通部已協助重啟勞資協商，行政院隨時都在掌握最新進度，絕對維護旅客消費者行的權益不受影響。

桃園市機師職業工會發布新聞稿表示，工會重啟罷工程序後，即便中央與地方主管機關嘗試聯繫華航資方，建議華航提出工會訴求解決方案，遺憾華航抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，交通部已由政務次長王國材代表交通部，邀請勞動部門重啟勞資協商，也期待勞資雙方儘快坐下來談，期望未來協商能在各方努力下有圓滿的結果。

Kolas Yotaka指出，行政院全力支持交通部協助化解勞資爭議，並期盼勞資雙方能繼續好好協商，同時行政院隨時掌最新訊息和動向，絕對維護旅客消費者南來北往行的權益不受影響。（編輯：蘇龍麒）1080207