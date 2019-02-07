臉書疑濫用優勢 德命克制收集資料行為

（中央社波昂7日綜合外電報導）德國反托拉斯當局今天裁決，全球最大社群網站臉書（Facebook）濫用市場優勢地位，在未告知或未經同意下收集使用者資訊，因此下令臉書自我約束收集資料的行為。

路透社報導，德國聯邦卡爾特局（Federal Cartel Office）經過3年調查，做出這項劃時代的裁決。臉書則表示，裁決結果低估臉書面臨的市場競爭，並動搖去年生效的歐洲隱私規定，他們將提出上訴。

德國當局特別反對臉書將第三方應用程式（app）使用者資訊匯整的作法，包括來自臉書旗下通訊軟體Whatsapp和社群軟體Instagram（IG）；也反對臉書甚至追蹤非用戶的網路行跡。

法新社報導，德國聯邦卡爾特局要求，臉書若欲將Whatsapp、IG和第三方網站收集到的用戶資料和臉書使用者帳號整合，必須先徵求使用者同意。若遭到拒絕，也不得將使用者排除在臉書服務之外。

德國聯邦卡爾特局局長孟特（Andreas Mundt）表示：「未來臉書將不再能夠強迫使用者同意他們實際上不受限制的資料收集，和把臉書以外的資料歸入使用者的臉書帳號。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080207