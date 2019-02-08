美中貿易談判傳警訊 亞股隨美股挫跌

（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天華爾街股市挫跌走低，主要因美中貿易談判傳警訊，加上歐洲成長前景蒙上新陰影。

香港股市在放了3天農曆春節假期後，今天恢復交易首日即走低，市場投資人對華府在下週北京舉行貿易談判前，釋出的負面訊號做出反應。

港股恆生指數最新報挫0.49%，來到27854.23點。上海和台北股市則適逢農曆春節假期休市。

盈豐財資市場（CMC Markets）首席策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「美中貿易談判似乎陷入停滯，引發美國投資人關切，儘管中國（農曆新年）假期長達一週。」

美國總統川普告訴媒體，他不預期會在3月1日貿易關稅休兵期限前，與中國國家主席習近平會面。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）再補刀表示，美中貿易談判仍有「相當大距離」，因此川習會日子尚未確定。

經濟學家表示，加徵關稅將進一步削弱全球經濟。

亞股今天普遍挫低，日股日經225指數最新報挫1.78%；東證一部指數跌1.80%；南韓Kospi指數挫1.07%；泰國股市跌0.25%；新加坡股市小跌0.13%；澳洲股市跌0.46%；紐西蘭股市逆勢上揚0.27%。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1080208