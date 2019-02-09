國發會調查：年長者善用網路更快樂

（中央社記者潘姿羽台北9日電）許多長輩是3C苦手，但在資訊時代，若長輩善用網路，日子也能過得更多采多姿。國發會調查顯示，有上網習慣的年長者自評「快樂」的比率較非網路族高。

國發會表示，台灣已漸邁入高齡化社會，加上網路時代來臨，政府有必要瞭解高齡者的想法與需求，以及使用網路情況，因此107年特別針對60歲以上民眾上網率不足3成的宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等6縣市，規劃「資深公民數位機會調查」，瞭解資深公民未進入資訊社會的想法或可能阻礙，作為政府日後擬訂相關政策參考。

國發會以「資深公民」稱呼宜蘭等6縣市的60歲以上民眾，並觀察這群資深公民在有無使用網路習慣的情況下，生活型態、休閒活動等各項表現有無差距。

值得注意的是，國發會比較資深公民網路族與非網路族的生活現況，發現持續有在上網的資深公民，不論是自認身體健康狀況好或是覺得生活快樂，比率都明顯高於不曾上網的資深公民。

若進一步觀察資深公民網路族與非網路族的休閒活動，可以發現身為網路族的資深公民更會安排自己的生活；國發會調查資深公民的休閒生活行為，結果顯示，屬於網路族的資深公民從事養生保健、園藝、休閒娛樂活動、志工、國內旅遊、再進修等活動的比率均高於非網路族，而且「什麼都沒做」的比率僅12.5%，相較之下，非網路族則有34%。

國發會官員分析，若長輩能夠運用網路，從中尋找到更多的資訊，接觸視野較大，生活自然更多元化、更有趣；官員也指出，資訊社會時代來臨，網路不只可以獲得大量訊息，政府也透過網路推動許多便民政策，未來政府政策上會努力縮減城鄉差距，達到資訊平權的目標。

「107年資深公民數位機會調查」是以宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等6個縣市為調查範圍，並以居住在普通住戶內年滿60歲以上的民眾為對象進行電話訪問。

調查是在107年8月13日至8月29日進行，各縣市分別完成301至306份有效樣本，合計共成功完成1818份有效樣本；在95%的信心水準下，各縣市的抽樣誤差在正負5.6個百分點內，全體抽樣誤差在正負2.3個百分點內。（編輯：林淑媛）1080209