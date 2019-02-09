用咖啡做公益 社企攜手台糖在宏國蓋學校

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台北市西門町的台糖會館裡，今年初有一家咖啡店開幕，產品以宏都拉斯小農種植的咖啡為主；特別的是，店內賣出的咖啡與商品的部分收入，都用於協助宏都拉斯興建學校。

「咖啡不應該只是一杯咖啡」是社會企業IMPCT的理念。台糖會館內的IMPCT Coffee是IMPCT的第3家實體店，產品以中美洲友邦宏都拉斯的小農咖啡為主；店內不僅推廣宏國咖啡，咖啡店部分收入也用來做公益。

IMPCT團隊成立於2014年，成員包括來自宏都拉斯的潘方砥（Juan Diego）、加拿大的史泰磊（Taylor Scobbie）、薩爾瓦多的艾安禮（Andres Escobar）、台灣的陳安穠。

這支由國立政治大學國際經營管理英語碩士學程（IMBA）學生組成的團隊於2015年底奪下柯林頓基金會霍特獎全球第1名，獲得100萬美元（約新台幣3000萬元）的創業基金。

團隊隨後於2016年在台灣成立名為IMPCT的社會企業，並表示，IMPCT取自於英文影響力（impact）的意思，缺少字母A，有著缺乏行動（missing action）的含意，藉以強調增進社會公益的計畫需要大家一起參與才能真正發揮影響力。

更特別的是，IMPCT於2017年推出「堆砌美好未來」計畫，出售的每一盒咖啡代表一個建構幼兒園的磚塊。每一位購買IMPCT咖啡的消費者，都可在咖啡盒裡找到寫有一組序號的磚塊卡片；到IMPCT網站（https://bricks.impct.co/）輸入這組號碼，就可以放下自己的「磚塊」，成為IMPCT在世界各地教育計畫的推手。

除了透過線上商店販售咖啡，IMPCT於2017年6月在台北延吉街開了第1家實體店，隨後在台北101開了第2家店。賣咖啡飲品與咖啡產品的收入，有一部分用於改善貧困社區的幼兒教育，陳安穠接受中央社記者訪問時表示，IMPCT目前已在薩爾瓦多、瓜地馬拉、南非興建幼兒園。

IMPCT秉持的理念也帶來與台糖合作的機會。陳安穠表示，台糖先前已進口宏都拉斯小農的咖啡，但希望做的「不只是採購而已」，在了解IMPCT經營理念後，台糖表達合作意願。

因此，IMPCT與台糖合作，重新翻修位於宏國中部莫拉珊省偏鄉的一所學校，改建為中學。陳安穠指出，包括軟硬體設施，共投入約新台幣40萬元；學校預計3月開學，目前已完成招生，共有25名學生。

她表示，過去這個社區的青年要到附近最近的中學上課，來回需要花3、4個小時。新學校開學後，將可大幅縮減學生上學所需的時間。

陳安穠說，這所學校不僅提供一般中學課程，還有青年發展計畫，寒暑假時，會透過類似營隊的活動，帶領當地學生自發性思考社區所面臨的問題，並設法提出解方，藉以培養當地青年的領導能力。

除了合作蓋學校，IMPCT今年也與台糖合作推出聯名咖啡商品，推廣宏都拉斯小農生產的咖啡。她說，賣咖啡的部分收入將用來蓋學校；IMPCT團隊目前正在宏國尋找興建第2間學校的地點。

陳安穠表示，位於台糖會館的IMPCT Coffee的設計概念是一所學校，凸顯「用宏都拉斯咖啡在宏都拉斯蓋學校」的意象。（編輯：謝佳珍）1080209