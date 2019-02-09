AI世代來臨 行政院跨部會推動線上學習平台

（中央社記者游凱翔台北9日電）行政院跨部會推動「台灣AI行動計畫」線上學習平台，且為從小札根，教育部擬在109學年度正式將AI課程納基礎教育課程規劃，並預計於今年5月完成發展國高中及國小的AI教材與教案示範例。

根據中央研究院「AI人才概況調查」結果顯示，台灣人工智慧學校2700名結業校友中，經過AI訓練，有15%找到新工作，另有4%的校友選擇自行創業。因此擁有跨領域思維與創新科技的工作能力已成為未來職涯發展的致勝關鍵。

行政院上午發布新聞稿表示，春節期間，民眾可多利用教育部「台灣人工智慧教育平台」、科技部「AI數位學習平台」、經濟部「DIGI+Talent數位網路學院」等線上學習資源按圖索驥找到適合自己的教學資源。

其中在AI高階人才方面，科技部已設立台大、成大、清大及交大等4個AI創新研究中心，主題涵蓋AI核心技術、智慧製造、智慧服務及生技醫療，並鏈結國際大廠跨域合作。

在產業與新創團隊方面，經濟部啟動「產業出題x人才解題」機制，廣徵題目、業師 、及解題團隊加入，目前合格解題題庫已有53題，並有69名業師、23個解題團隊加入。

另外，針對國中小學生，教育部規劃本學年度（108學年度）進行前置籌備，109學年度正式將AI課程納基礎教育課程規劃；預計於今年5月完成發展高中、國中、國小的AI教材與教案示範例。（編輯：林孟汝）1080209