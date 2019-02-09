中國商務部：劉鶴參加第3輪中美經貿磋商

美中貿易談判1月30、31日舉行，美國貿易代表萊特海澤（右3）在白宮旁的艾森豪行政大樓與中國國務院副總理劉鶴（左3）所率代表團展開會談。（圖取自twitter.com/ustraderep）

（中央社台北9日電）中國商務部今天在官網稱，中共政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將於14至15日在北京，與美國貿易代表、財政部長舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

官網稱，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）舉行的高級別磋商，雙方將在不久前華盛頓磋商基礎上，就共同關注問題進一步深入討論。美方工作團隊將於2月11日提前抵達北京。

媒體此前報導，根據白宮聲明，美國貿易代表萊特海澤和財政部長梅努欽將參加14至15日的主要會談。由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍的副部長級會談，則於11日展開。

美中去年12月初同意貿易戰休兵90天，至3月1日為止。兩國目前正嘗試在最後期限前達成協議，屆時若無法達成協議，美國將對中國商品加徵關稅。

中國國務院副總理劉鶴和中方團隊上週在華府會見總統川普，但目前仍不清楚，雙方能否在3月2日前達成協議。（編輯：林克倫）1080209