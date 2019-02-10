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縮短數位落差　NCC已補助2.4億助偏鄉建置寬頻

最新更新：2019/02/10 21:13

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）為縮短城鄉數位落差，國家通訊傳播委員會（NCC）和業者合力投資數位建設，NCC今天表示，累計至去年底，已補助442件偏鄉寬頻建置經費，約新台幣2.4億元。

NCC發布新聞稿表示，為滿足偏鄉居民對超高畫質影音內容傳輸、物聯網、智慧家庭、雲端等服務需求，及落實平衡城鄉數位差距的目標，政府與電信及有線業者共同投入推動數位建設，保障偏鄉民眾基本通信權益，讓居民也能享有高速寬頻服務，並利用高速網路從事創新經濟活動。

NCC統計，截至107年底，已經補助442件、約2.4億元，完成建設偏鄉22項Gbps等級固網寬頻網路、90項擴展100Mbps等級固網寬頻電路到村里主要聚落，也在241點擴展無線熱點（Wi-Fi）頻寬及建置89點高速寬頻行動基地台等計畫。

在基礎網路不足的部分，NCC表示，會補助業者優先建置基礎網路，以有限的政府資源帶動業者投資。

為改善城鄉數位落差，政府自106年起，推動為期4年的前瞻基礎建設。由NCC編列8億元預算、電信業者出資8億元，希望達到85個偏鄉的鄉公所可連結1Gbps寬頻上網服務，745個偏鄉村里，則要提供100Mbps寬頻上網服務。（編輯：謝佳珍）1080210

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