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台酒代總經理張黎明猝逝 接班人內部拔擢機會大

最新更新：2019/02/11 10:51
台灣菸酒公司代理總經理張黎明除夕夜猝逝。（圖取自台酒官網）
台灣菸酒公司代理總經理張黎明除夕夜猝逝。（圖取自台酒官網）

（中央社記者邱柏勝台北11日電）台酒公司代理總經理張黎明猝逝，財政部表示，在與行政院討論後，立即指派繼任人選。目前台酒有兩位副總經理，分別為曾煥昌與黃及時，若從年資考量，由黃及時接任機率較高。

台灣菸酒公司代理總經理張黎明除夕夜（2月4日）心肌梗塞，經急救無效於2月5日猝逝，台酒表示將從旁協助處理後事。台酒工會聯合會今天也發布新聞，表達全體員工深感悲傷。

張黎明生於民國44年，台灣大學農業化學系畢業，歷任烏日啤酒廠廠長、林口印刷廠廠長、竹南啤酒廠廠長、啤酒事業部協理等職。

去年台酒前董事長吳容輝因受邀返鄉擔任嘉義縣副縣長，請辭董事長後，總經理曾俊凱也辭任總經理職務，兩人所留遺缺分別由財政部國產署署長曾國基、張黎明暫代，代理期間3個月。張黎明明年將屆滿65歲退休，但除夕夜因心肌梗塞，送醫急救無效。

財政部表示，將在與行政院討論後立刻指派代理總經理。目前台酒有兩位副總經理，分別為曾煥昌與黃及時，若從年資考量，由黃及時接任機率較高。（編輯：張均懋）1080211

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