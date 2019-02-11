新春開紅盤 許虞哲盼期貨年成交量逾3億口

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣期貨交易所董事長許虞哲今天在新春團拜表示，今年1月台灣期貨市場成交約112萬口，較去年同期的137萬口減少，盼今年剩下的11個月繼續努力，達成年成交逾3億口目標。

許虞哲指出，今天是台股及期貨市場新春開紅盤的日子，回顧去年雖有2月6日選擇權事件的不順利，但1至12月中累計成交口數已突破3億口，盼今年仍能超過3億口。

他說，今年除了力推那斯達克100指數期貨新商品，盼能帶動成交量之外，在規避風險方面，去年已推出期貨動態穩定退單機制，今年5月將再推出選擇權動態穩定退單機制。

他表示，為因應明年（2020年）3月23日台股現貨市場推出逐筆交易撮合制度，並揭露資訊，台灣期貨市場也將同步跟進，及時揭示市場最新行情，資訊將更透明化。

另外，2013年4月實施股價類期交稅減半徵收優惠，股價類期貨的期交稅降為10萬分之2，原訂實施至去年（2018年）底落日，但立法院去年12月通過，取消落日條款，因此今年股價類期貨的期交稅仍可維持10萬分之2的優惠稅率。（編輯：蘇志宗）1080211