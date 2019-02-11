沈榮津12日將會工商界代表 強調供電無虞

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部年前宣布能源政策檢討結果，拍板核電廠不延役、核四不重啟，外界關心是否影響產業用電，經濟部長沈榮津今天重申供電無虞，並表示明天將會與工商企業界代表討論此問題。

經濟部上午舉行新春團拜，沈榮津致詞時指出，美中貿易摩擦充滿不確定因素，對今年經濟發展是相當嚴峻挑戰，希望透過經濟部同仁共同打拚，推升今年景氣，創造更高經濟奇蹟。

他今天出席經濟部新春團拜前受訪表示，核電面臨核廢料處理及地方政府態度問題，例如新北市政府遲遲未發出核一除役必須的乾貯許可，屏東縣政府也公開反對核能機組延役，加上核四重啟的技術問題，在2025年前要重啟有相當困難。

沈榮津指出，外界關心的是能否穩定供電，經濟部目前已盤點短、中、長期電力供應狀況，至2025年，維持備用容量率15%、備轉容量率10%沒問題，明天也將就此問題跟工商企業界代表「大概聊一下」。

至於近期華航罷工是否可能影響產業出貨，沈榮津表示，印刷電路板、主機板等牽涉空運的零組件材料，廠商都會協調其他航空公司調度支援；此外，沈榮津說，華航罷工事件在勞資雙方協調完後就會落幕，應不至於影響台商回台腳步。

受到美中貿易戰摩擦影響，台商加快回流腳步，沈榮津表示，投資台灣事務所正密切掌控產業界回流狀況，除每週審查案件，後續也積極掌控可能遇到的障礙或問題、並協助解決。（編輯：林孟汝）1080211