中美貿易談判前夕 陸媒頻釋放樂觀訊號

（中央社台北11日電）新一輪中美貿易談判14日將登場，陸媒頻頻釋放樂觀訊號，指中美雙方都希望磋商順利，不僅雙方接觸頻率越來越高，美方派出的團隊陣容也越來越大。

中國商務部9日在官網公布，中共政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表劉鶴，將於14至15日在北京，與美國貿易代表、財政部長舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

此外，美方工作團隊11日會提前抵達北京。

媒體先前報導，根據白宮聲明，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將參加14至15日的主要會談。由副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍的副部長級會談，則於11日展開。

在副部長級會談展開前，包括環球時報在內等陸媒10日針對新一輪中美貿易磋商就至少發布3篇文章。

環球時報社評以「中美顯然都願意新一輪磋商順利」為題指出，在中國傳統新年假期即將結束時公布磋商消息，表明雙方都在努力落實兩國元首在阿根廷20國集團（G20）峰會期間達成的共識，推動最終協議達成。

微信公眾號牛彈琴列出一些細節，做為中美雙方將全力以赴的「證據」。首先，美方團隊11日就抵達北京，舉行副部級磋商；第二，美方團隊規模更勝以往。

至於另一微信公眾號陶然筆記則表示，中美磋商仍朝著積極的方向發展，就近期談判而言，美方嘴巴上總說「這也不行」、「那也不要」，但是身體和行動很積極。

陶然筆記認為，自去年12月1日中美元首會晤後，特別是去年12月下旬開始，雙方接觸頻率越來越高，美方派出的團隊陣容也越來越大，因此樂觀看待此輪談判。（編輯：陳家倫/馮昭）1080211