日本2018智慧手機出貨數 4年來首見衰退

（中央社東京11日綜合外電報導）2018年日本智慧型手機總出貨數較2017年減少2.6%，是4年來首度出現衰退。調查公司推測，可能是新手機在功能跟電池續航力等方面，都未見明顯提升，因此拉長消費者換機週期。

日本放送協會（NHK）報導，進行這項調查的「MM總研」表示，2018年日本智慧型手機市場，較2017年減少2.6%，總共賣出3116萬7000支，出貨數是4年來首見衰退。

MM總研表示，新型智慧型手機在功能跟電池續航力等方面，都未見明顯提升，可能因此拉長消費者換機週期。

iPhone製造商蘋果雖然出貨量下滑1%，但仍以近半市占穩居日本智慧型手機市場龍頭寶座；日本智慧型手機市占第2名到第5名依序是夏普、SONY、三星及華為。

其中，華為2018年出貨數較2017年成長逾2倍，讓華為市占從本來的第7名上升到第5名；第2名的夏普也較2017年成長，但第3名的SONY則較2017年衰退不少。

另外，日本雖然還有部分消費者持續使用傳統手機，但2018年出貨數較2017年減少28.5%，出貨數為歷來最少的383萬2000支。

預測未來市場走向，MM總研表示，隨著日本愈來愈多電信商提供手機與電信費分開的方案，選擇購買中古手機的消費者可能也會增加，造成智慧型手機的出貨數出現減少傾向。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080211