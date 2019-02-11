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搶電子書閱讀商機 電信業交鋒

最新更新：2019/02/11 16:45

（中央社記者江明晏台北11日電）台北國際書展將登場，中華電信Hami書城月讀包限時開放全台門市、高鐵、高捷各站，免費暢讀3小時當期書報與雜誌；台灣大也發現，春節假期尾聲英語學習類書籍日均閱讀量竄升。

因應手機、平板等智慧型行動載具越趨普及，隨時隨地閱讀報紙、電子雜誌、最新書刊，已成為現在消費者普遍的習慣。

2019台北國際書展將於12日至17日登場，為推動數位閱讀風氣，中華電信宣布，旗下Hami書城月讀包開放全台中華電信門市、台灣高鐵沿線各站及高捷各站，提供免費電子報紙、雜誌閱讀服務，下載Hami Book App，可免費暢讀3小時當期書報與雜誌，包括7家主要報紙、主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚等各領域近6000本電子雜誌與電子書，活動時間從2月12日至2月17日止。

即日起至3月31日止，中華電信Hami書城線上書展也推出多款電子書限時優惠66折，有望拉抬電子閱讀訂閱量。

台北國際書展12日登場，吸引海內外作家聚集一堂，台灣大哥大旗下行動閱讀服務myBook除了攜手各大參展出版社，書展期間參加指定主題講座的前100名讀者，可免費獲得講座的主題書兌換券之外，也提供外語書籍優惠價，異業合作期望刺激閱讀量成長。

此外，年後轉職潮湧現，會員數逾230萬的myBook發現，春節假期尾聲及開工首週，英語學習類書籍的日均閱讀量竄升，比平日提升2成之多，每人日均閱讀時數成長超過3成；高達4成會員使用myBook獨家功能「好聽模式」以聽代讀逾1小時，內容以商務英語、多益考試書為主，銷售動能較平常提升30%。（編輯：郭萍英）1080211

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