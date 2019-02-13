秋雨擬處分林口廠 產能轉台南廠及策略伙伴

印刷大廠秋雨創新公司總經理謝志達13日晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，為活化資產擬處分林口廠房及土地，並不影響營運。中央社記者潘智義攝 108年2月13日

（中央社記者潘智義台北13日電）印刷大廠秋雨創新公司總經理謝志達今天晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，為活化資產擬處分林口廠房及土地，部分產能將轉至台南廠，部分產能轉至策略聯盟廠。

謝志達說，很多原本用到紙張的需求轉為無紙化後，印刷業面臨衰退壓力，林口廠除部分自用外，早已出租，因此處分林口廠並不影響營運。

他說，秋雨除了印刷本業之外，也轉投資科技業，甚至廣告業，廣豐國際就是成功的實例，廣告範圍包括機場、高鐵、捷運車站及車廂廣告，已有相當不錯的成績。

秋雨發言人陳延暉表示，為活化資產擬以適當價格處分桃園市龜山區文化一路的林口廠，土地約3700坪，建物約5000坪，廠房部分為自用、部分為出租，每年可取得租金為新台幣635萬3148元（未扣除每年相對應的折舊、稅金及修繕費等）。

陳延暉說明，依秋雨107年度第3季合併財務報表，林口廠的資產帳面價值為3億4387萬513元，其中土地2億2326萬5454元，建物1億2060萬5059元。（編輯：林興盟）1080213