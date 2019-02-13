農產品外銷創3紀錄 總統：好成績不是靠口號

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天分享農產品外銷出口創20年新高等3項紀錄，強調好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚，政府會做農民後盾，讓新鮮的台灣農產品，都能分享給外國朋友。

蔡總統晚間在臉書與社群平台，分享農產品外銷打破3項紀錄的好消息，分別是外銷出口達54.7億美元，20年來新高；生鮮水果外銷1億3000萬美元，近5年成長25%；農產品出口到中國金額12.6億美元，成長23.2%。

總統表示，這幾天有點感冒，吃了不少水果補充維他命，剛好，也聽到農委會報告的好消息，一定要來告訴民眾：台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高。

觀察台灣農產品去年出口情況，蔡總統說，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長來到12.6億美元，同樣破紀錄，另外對日本、香港、新南向國家、甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績。可見台灣農產品的好，國際都知道。

蔡總統表示，好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚。農委會就做了三件重要的事：一、幫忙打廣告：透過宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣好農產更有知名度。

二、幫忙提升品質及技術：和工研院合作升級冷鏈技術，新鮮水果從包裝、庫存到運輸全程低溫處理，確保出口品質。

三、幫忙開發多元市場：打造農產品外銷整合平台，和外貿協會一起辦展宣傳，也和台商組織合作打開通路，把台灣農產賣到全世界。

總統說，品質就是王道，台灣農業當然有世界級的競爭力。政府會繼續做農民的後盾，把雞蛋放到每一個籃子，讓農產品的新鮮與美味，都能分享給外國朋友。（編輯：楊凱翔）1080213