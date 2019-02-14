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郭台銘出國打拚 鴻海開工未現身

最新更新：2019/02/14 11:21
鴻海集團副總裁呂芳銘（前右2）14日在新北市土城總部主持開工典禮，呂芳銘向前來採訪的媒體揮手致意。中央社記者張皓安攝 108年2月14日
鴻海集團副總裁呂芳銘（前右2）14日在新北市土城總部主持開工典禮，呂芳銘向前來採訪的媒體揮手致意。中央社記者張皓安攝 108年2月14日

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海今天舉行開工典禮，集團總裁郭台銘未現身，副總裁呂芳銘表示，郭台銘去打拚，今年郭台銘宣示一定要成長，集團今年製造為基底，科技為根本，持續邁向成長。

鴻海今天上午在新北市土城總部舉行開工典禮，郭台銘並未現身，由集團副總裁呂芳銘主持，大約9時14分，呂芳銘率各次集團主管及員工代表進行開工儀式，大約在9時35分結束。

呂芳銘會後接受媒體採訪指出，郭台銘等高階主管都到全球打拚，郭台銘在過年期間就出國打拚。

談到集團布局，呂芳銘表示，集團在嘉年華活動上貼出對聯，其中右聯是「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」，左聯是「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」，橫批是「人工智慧連雲網」。

呂芳銘表示，這是郭台銘費盡心思想出來的內容，對聯中的六兆豐業是集團的基底，郭台銘已表明，製造是集團的基礎，科技方面集團過去幾年布局「雲移物大智網+機器人」，以及八大智慧生活、工業互聯網、8K+5G等，用人工智慧連雲網，這些都是長期布局。

呂芳銘指出，鴻海集團未來要深耕數位經濟所有的契機，他引述郭台銘在會議中宣示，今年集團一定要成長，集團今年製造為基底，科技為根本，集團要成長。

他說，郭台銘每天兢兢業業、夙夜匪懈，內部員工更努力，集團期望更多好漢、尤其是年輕世代加入鴻海集團，深耕人工智慧和八大生活等技術應用。（編輯：鄭雪文）1080214

鴻海集團14日在在新北市土城總部舉行開工典禮，集團總裁郭台銘未現身，由鴻海集團副總裁呂芳銘（前中）出席主持。中央社記者張皓安攝 108年2月14日
鴻海集團14日在在新北市土城總部舉行開工典禮，集團總裁郭台銘未現身，由鴻海集團副總裁呂芳銘（前中）出席主持。中央社記者張皓安攝 108年2月14日
鴻海集團14日在新北市土城總部舉行開工典禮，鴻海集團副總裁呂芳銘（前左2）與台灣夏普總經理張凱傑（前左）出席。中央社記者張皓安攝 108年2月14日
鴻海集團14日在新北市土城總部舉行開工典禮，鴻海集團副總裁呂芳銘（前左2）與台灣夏普總經理張凱傑（前左）出席。中央社記者張皓安攝 108年2月14日
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