台股盤中激戰半年線 類股快速輪動

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美股續漲，台股類股快速輪動持續向上攻堅，股王大立光早盤一度站上4000元大關，金融、傳產及中小型電子股跟著敲邊鼓，帶動指數站上10100點，在半年線10122點附近激戰。

截至10時40分，加權股價指數上漲30點、為10120點、成交值新台幣584億元，今天盤面表現包括傳產龍頭統一、台塑、台化、新纖、金控股富邦金、國泰金、第一金也對搶攻半年線做出貢獻，電池及電動車相關族群表現亮眼。

分析師表示，台股今天雖然企圖挑戰半年線，但量能卻縮至約1200億元水準，上攻量能略嫌不足，加上台積電、鴻海休息，昨日強勢的中小型電子股包括散熱模組、矽晶圓、被動元件熄火，雖然櫃買指數自狗年封關至今拉出連5紅，高點135.78點創5個月以來新高，但短線出現休息訊號。

分析師指出，豬年開盤以來台股跟隨國際股市走揚，今天不但遭遇半年線反壓，也面臨前波高點10148點壓力，若量能無法持續增溫，要一次突破有困難度，量縮拉回還有續攻契機。

此外，法人也認為，雖然上市櫃公司1月營收多數表現不差，但2月受到工作天數減少的影響，營收數字預期不佳，在近期個股先反映1月營收數字後，下旬可能提前反應2月營收的衰退，屆時盤勢恐陷入震盪。（編輯：趙蔚蘭）1080214