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電子股熄火 台股二度挑戰半年線失利

最新更新：2019/02/14 14:14

（中央社記者韓婷婷台北14日電）在美股持續漲勢帶動下，台股今天再度挑戰半年線10122點反壓，不過由於電子權值股台積電、鴻海熄火，傳產權值股漲幅縮小，多頭挑戰半年線再次失利。

加權股價指數終場下跌1.57點、漲幅0.02%、收在10089.01點、成交值新台幣1120.69億元，中小型股今天仍為盤面重心，包括電動車電池概念股、印刷電路板、生技表現較為凸出，昨天強勢的矽晶圓、被動元件熄火。

分析師表示，台股今天上攻半年線無功而返，除了電子權值股漲多休息外，量能未能接續放大也讓多頭力道不足，短線指數雖仍有機會挑戰半年線，但除了電子股要給力之外，成交值也需維持在1300億元以上。

分析師指出，從技術面分析，台股豬年開紅盤以來，指數雖然頻創新高，但日KD值卻出現價量背離的警訊，櫃買指數雖持續維持價量俱揚的多頭格局，但KD指標短線過熱，恐回檔休息。

法人認為，外資近期在現貨市場持續買超，但台指期淨多單卻減少，美中貿易戰仍是短線變數，加上上市櫃公司2月營收因工作天數較少，表現估較1月衰退，股價恐提前反應。（編輯：鄭雪文）1080214

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