群創去年第4季轉虧 全年每股賺0.22元

（中央社記者潘智義台北14日電）面板業寒冬來臨，群創光電今天公布2018年第4季稅後損失新台幣7億元，基本每股損失0.07元，單季盈轉虧；全年稅後淨利22億元。每股盈餘0.22元。

群創光電統計，2018年第4季合併營收722億元，較第3季減少2.3%，營業損失14億元，稅後損失7億元；另外，折舊及攤銷87億元，資本支出118億元。

群創光電指出，2018年全年合併營收2794億元，年減15.1%。營業毛利268億元，年減61%。營業毛利率9.6%，年減約11個百分點。營業利益約48億元，年減約89%，營業利益率1.7%。

群創說明，2018年第4季整體出貨面積805萬平方公尺，較第3季減少3.9%，液晶面板售價為每平方公尺292美元。中小尺寸面板營收161億元，較第3季減少11.5%；中小尺寸面板合併出貨面積59.42萬平方公尺，較第3季減少21.7%。

群創表示，2018年全年整體出貨面積3064萬平方公尺，較2017年增加7.62%；全年中小尺寸面板合併出貨量共計2億7200萬片，較2017年增加0.4%。

營收以產品應用別區分，群創2018年手機及商用產品占24%、可攜式電腦產品占20%、桌上型螢幕為13%、電視為43%；以產品尺寸別區分，10吋以下占22%、10至20吋占23%、20至30吋占16%、30至40吋占4%、40吋以上占35%。

回顧第4季，群創分析，由於面板價格持續下滑，營收較第3季減少2.3%，透過成本控制及營運效率提升，毛利率和稅前折舊攤提前淨利（EBITDA）、獲利率分別達6.2%及10.0%。在2018年總體經濟環境不確定性以及貿易紛擾的挑戰下，群創光電全年依然獲利。

2019年1月自結合併營收212億元，月減9.9%，年減18.8%。

群創光電統計，2019年1月大尺寸面板合併出貨量共計1010萬片，月減16.2%；中小尺寸面板合併出貨量共計1915萬片，月減17.1%。

展望今年第1季，群創光電預估，大尺寸面板價格可望在第1季觸底，中小尺寸面板將因智慧型手機進入傳統淡季，且整體需求趨於飽和，出貨將走緩。

展望2019年，面臨大環境的不確定性及全球新產能開出，導致供過於求的狀況，群創光電將以動態調整產品線及提升產品組合價值來因應市場波動，並將積極布局新事業、新技術，提升競爭力。（編輯：楊玫寧）1080214