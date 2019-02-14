搶攻5G市場 亞太電攜手新創團隊

（中央社記者江明晏台北14日電）亞太電信今天表示，與經濟部中小企業處合力推動的「亞太電信5G加速器」團隊，經過3個多月海選，從300支團隊中挑選出15支5G新創團隊，將與亞太電信共創發展5G產業市場。

亞太電信表示，攜手經濟部中小企業處推動的「亞太電信5G加速器」團隊，歷經3個多月海選，走訪新加坡國立大學、印尼等東南亞國家，從300支新創團隊中挑選出15支5G新創團隊，7支來自台灣本土，8支來自海外，以智慧城市住宅與生活、AI人工智慧、5G通訊技術、物聯網、遊戲娛樂、AR/VR、交通、零售等特色為主題，各自研發具市場潛力的5G通訊應用服務。

來自台灣的程捷科技以「預防近視」為目標，研發出能矯正孩子正確握筆姿勢的「智能筆」，當孩子坐姿或是握筆姿勢不正確，筆的屏幕會亮燈提醒，還發出聲響警告，同時筆尖會收回，無法書寫。

目前智能筆已量產上市，未來加入「亞太電信5G加速器」計畫後，今年下半年將開發物聯網裝置「智慧筆盒」，以NB-IoT相關物聯網技術進行設備串連，採用LoRa低功耗藍牙技術，串聯Beacon微型感應裝置，以及利用傳感器技術，使得智能筆功能更強大，讓一系列「智慧型家教」守護孩子健康與視力。

另一新創團隊InnovArt Design研發「智能車機裝置」，是一款車聯網互動的消費型電子產品，透過聲控將駕駛人的喜怒哀樂，控制智能車機裝置面板的圖案，像是車禍、前面道路壅塞，或者駕駛人的心情狀況，都能讓掛於車後窗的智能車機裝置傳達駕駛情緒，讓其他用路人第一時間接收到訊息。這款作品已經在美國上市販售，預計未來將透過「亞太電信5G加速器」計畫讓產品再進化。（編輯：楊玫寧）1080214