美台商業協會率團訪台 貿協：深化企業交流

美台商業協會主席史賓林特（Michael R. Splinter,左）13至15日率25家美商代表訪台，中華民國對外貿易發展協會舉辦歡迎酒會，由董事長黃志芳（右）親自接待。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年2月14日

（中央社記者廖禹揚台北14日電）美台商業協會主席史賓林特率團訪問台灣，外貿協會今天舉辦歡迎酒會，由董事長黃志芳親自接待，希望促進台美雙邊企業交流，共創合作新局。

史賓林特（Michael R. Splinter）13日至15日率25家美商代表訪台，今天出席中華民國對外貿易發展協會舉辦的歡迎酒會。黃志芳在會中感謝美台協會這次率領美國重要企業訪台，為台美合作帶來新契機。

外貿協會也邀請企業高階主管實戰班學員及國內資通訊、半導體、航太及生技醫藥產業等企業領袖與會，包括研華科技、聯發科技、漢翔航空、長榮航宇等企業，與來訪美商交流、發掘新商機。

黃志芳表示，美台商會長久以來為台美雙邊合作交流發聲，去年1月與外貿協會簽署合作備忘錄，共同促進航太國防產業交流合作，台美雙邊交流日益密切。美台協會主席史賓林特現為台積電獨立董事，與台灣關係密切。

外貿協會表示，為協助台灣廠商面對美中貿易戰挑戰及掌握美國最新商機，今年預計至少辦理26項美國相關拓銷活動，包括9個參展團、5項台灣產業形象推廣活動、美國商機日等。（編輯：林淑媛）1080214