南韓2018國際收支經常帳順差764.1億美元

（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）韓國銀行（相當於中央銀行）今天發布的初步核實資料顯示，2018年國際收支經常帳順差規模為764.1億美元，經常收支自1998年以來連續21年保持順差。

南韓聯合新聞通訊社指出，2018年12月南韓國際收支經常帳專案實現順差48.2億美元，連續80個月保持順差。

2018年經常帳順差比2017年增加11.8億美元，貨物貿易收支順差為1118.7億美元，創下2014年以來最低紀錄。貨物出口增加7.8%，創下歷史新高，但低於10%的貨物進口增幅。

資料顯示，服務專案出現297.4億美元逆差，創下歷史第二高紀錄。其中，旅遊專案和運輸專案逆差分別為166.5億美元和43.7億美元，均為歷史第二高水準。

韓國銀行分析指出，2017年受「部署薩德反飛彈系統」影響，訪韓中國遊客減少，去年有所回升，但是未能恢復此前水準。

金融帳戶淨資產增加704.9億美元。南韓對外直接投資增加389.2億美元，外國人對南韓投資增加144.8億美元。南韓國人對海外證券市場的投資增加649.9億美元，外國人對南韓證券市場的投資增加211.1億美元。金融衍生產品減少13.1億美元。

報導指出，2018年12月國際收支經常帳順差規模為48.2億美元，連續80個月保持順差，但順差額為去年4月以來的最低水準。貨物貿易收支順差為65.3億美元，創下自2018年2月以來的新低。

韓國銀行對此分析指出，半導體、石油製品等主力產品價格下降，且對中國出口減少，考慮到去年9月開工日數減少的情況，實際上貨物出口自2016年10月以來首次減少。

服務專案出現19.5億美元逆差。金融帳戶淨資產增加54.4億美元。南韓國人對外投資增加32.7億美元，外國人對南韓投資增加18.6億美元。南韓國人對海外證券市場的投資增加55.5億美元，外國人對南韓證券市場的投資減少15.6億美元。金融衍生產品增加1.4億美元。（編輯：陳永昌）1080215